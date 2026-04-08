Guerra Iran Trump | Collaboreremo con Teheran sul nucleare Hormuz riaperto venerdì vertice in Pakistan

Nelle ultime ore, le tensioni nel Medio Oriente hanno subito una svolta, con il riapertura dello stretto di Hormuz e un vertice programmato in Pakistan per venerdì. Il governo di una grande potenza occidentale ha annunciato la sua intenzione di collaborare con Teheran sul dossier nucleare, dopo un periodo di crisi che aveva portato a minacce di guerra totale. La regione si trova ora in una fase di transizione, con segnali di dialogo e negoziati.

Il Medio Oriente esce da una notte che sembrava destinata a cambiare la storia. Le minacce di distruzione totale si sono trasformate, nel giro di poche ore, in una tregua fragile e condizionata. Donald Trump parla ora di “Vittoria totale”, mentre riapre il nodo strategico dello Stretto di Hormuz. Dopo l’annuncio, però, Trump s’infuria con i media americani e minaccia di “tornare subito in guerra se la tregua non regge; poi parla anche di collaborazione con Teheran sul nucleare, trattativa in corso. Intanto si muove anche l’Europa, con la presidente Von der Leyen che parla di “passo importante” e la vicepresidente e rappresentante degli affari esteri Kaja Kallas attesa oggi in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra Iran, Trump: “Collaboreremo con Teheran sul nucleare”. Hormuz riaperto, venerdì vertice in Pakistan Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile". Vance insiste con Trump per un cessate il fuoco"L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate. Guerra in Iran, Trump: “Nessun accordo con Teheran, tranne la resa incondizionata. Stretto di Hormuz? Tutto risolto”WASHINGTON – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”. Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza Si parla di: In migliaia negli Usa per il No kings, 'Trump a casa'; Trump, 'collaboreremo con l'Iran per rimuovere tutta la polvere nucleare'. Iran, le notizie più importanti dell’8 aprile sulla guerraRoma, 8 apr. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di mercoledì 8 aprile sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Lib ... askanews.it