Per la prima volta in sette anni, nessuna squadra italiana raggiunge le semifinali nelle competizioni europee. Bologna e Fiorentina, eliminate rispettivamente dai quarti di finale di Europa League e Conference League, si uniscono ad altre formazioni nazionali uscite anticipatamente. La fase a eliminazione diretta si conclude con questa batosta per il calcio italiano, che non vede più squadre in corsa nelle ultime otto del continente.

L'ultima Champions League vinta risale al 2010, l'ultimo trofeo due anni fa con l'Atalanta. Quinti nel ranking Anche Bologna e Fiorentina, com’era prevedibile, salutano l’Europa: eliminate dai quarti di finale di Europa League e Conference League. Dopo sette anni nessuna squadra italiana raggiunge le semifinali. Un dato che certifica la profonda crisi del nostro calcio. La Nazionale fuori dai Mondiali, per la terza volta consecutiva. Nessuna squadra italiana nelle semifinali di Champions League, Europa League e Conference League. Soprattutto, una distanza mai registrata prima dal calcio che conta. I fattori che pesano nella...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nessuna squadra italiana in semifinale alle coppe europee, non accadeva da sette anni: fuori anche Bologna e Fiorentina

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