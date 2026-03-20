Coppe Europee | ci restano Bologna e Fiorentina Ecco quando giocheranno

Dopo le ultime partite, solo Bologna e Fiorentina sono rimaste in corsa per le coppe europee. Sono state definite le date delle prossime sfide dei quarti di finale per l’Europa League e la Conference League 202526. Le due squadre italiane si preparano ad affrontare le rispettive avversarie in incontri che si terranno nelle prossime settimane.

L'Aston Villa non si ferma. Dopo il successo dell'andata, gli inglesi hanno eliminato il Lille con un chirurgico 1-0, confermandosi tra i favoriti per il titolo. Il loro prossimo ostacolo sarà il Bologna: i rossoblù arrivano ai quarti dopo aver vinto l'intenso derby italiano contro la Roma, deciso soltanto ai tempi supplementari. Negli altri accoppiamenti spicca la goleada del Friburgo, autore di una prestazione dominante contro il Genk (5-1), che ora dovrà affrontare il Celta Vigo, capace di espugnare il campo del Lione per 2-0. Chiudono il quadro Braga-Betis Siviglia (con gli spagnoli reduci da un poker al Panathinaikos) e la sfida tra il Porto e il Nottingham Forest, passato ai rigori contro il Midtjylland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coppe Europee: ci restano Bologna e Fiorentina. Ecco quando giocheranno Articoli correlati Basket, coppe europee: Bologna corsara a Dubai, Milano crolla in casaBologna, 15 gennaio 2026 – Nel giovedì d’Eurolega successo fondamentale in ottica play-in per la Virtus Bologna che supera Dubai in trasferta (72-80). L’Atalanta scavalca il Bologna e torna in zona coppe europee, settima con 28 punti grazie alla cura PalladinoBergamo, 7 gennaio 2026 – Missione già parzialmente compiuta per Raffaele Palladino che, dal giorno del suo arrivo, ha sempre detto di voler... In Diretta- Bologna vs Fiorentina | Serie A 2025/26 | eFootball PES21 Simulation Altri aggiornamenti su Coppe Europee Discussioni sull' argomento Coppe Europee: ci restano Bologna e Fiorentina. Ecco quando giocheranno; Gol annullato a Manzambi e il Friburgo cade a Genk; Uefa, meno soldi dalla Champions: come cambiano i ricavi delle big italiane (e non solo); Lariosport.it. IL COMO IN EUROPA Ecco cosa c’è da fare https://www.tuttolostadio.it/2026/03/18/stadio-e-fair-play-finanziario-le-grane-del-como-per-le-coppe-europee/ - facebook.com facebook Coppe europee – La Serie A sorride ancora: Chieri in Finale di CEV Cup, Conegliano alla Final Four di Champions League Leggi la news x.com