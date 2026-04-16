Nella sera di giovedì 16 aprile si è conclusa la partecipazione delle squadre italiane nelle competizioni europee della stagione 2025-2026. Bologna e Fiorentina hanno affrontato le rispettive partite senza riuscire a qualificarsi ulteriormente. Con questa sconfitta, si chiude il percorso delle formazioni italiane nelle coppe continentali di quest'anno.

Finisce ufficialmente nella serata di giovedì 16 aprile la stagione dell’Italia calcistica nelle coppe europee 2025-2026. Dopo aver perso tutte le sue rappresentanti tra League Phase e playoff in Champions League, quest’oggi sono uscite di scena anche le ultime squadre italiane impegnate in Europa League (Bologna) e Conference League (Fiorentina), con il Bel Paese che rimane quindi escluso dalle semifinali di tutte e tre le competizioni continentali per club. La Fiorentina crolla in Conference League. Il Crystal Palace domina, serve un miracolo al Franchi Fiorentina ai quarti di finale di Conference League! Successo in rimonta dei viola contro il Rakow La Virtus Bologna termina la sua stagione europea con una vittoria.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Bologna e Fiorentina non riescono nell’impresa. L’Italia saluta le Coppe europee

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