Il giudice per le indagini preliminari di Bolzano ha deciso di avviare un incidente probatorio nell’ambito dell’indagine sulla morte di due neonati prematuri nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale locale. Otto persone sono indagate nell’inchiesta, mentre le famiglie attendono ancora il nullaosta per i funerali. La vicenda riguarda la morte di neonati avvenuta nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha disposto l’incidente probatorio nell’inchiesta sulla morte di due neonati prematuri avvenuta nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale San Maurizio. L’ipotesi è che i piccoli siano stati uccisi dal batterio “Serratia marcescens”. L’udienza è fissata per il 4 maggio e rappresenta un passaggio cruciale per la ricostruzione delle cause dei decessi. Il provvedimento arriva dopo l’accoglimento della richiesta avanzata dagli indagati, tra cui medici e personale sanitario dell’Azienda sanitaria altoatesina. In totale sono otto le persone iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano, otto indagati: disposto l’incidente probatorio. Famiglie attendono ancora nullaosta a funerali

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