Neonati morti per infezione a Bolzano | il batterio nel dispenser del detergente otto indagati

A Bolzano, otto persone sono indagate per la morte di due neonati prematuri avvenuta più di sei mesi fa all’ospedale. Le indagini si sono concentrate su un dispenser di detergente presente in struttura, da cui sarebbe stato isolato un batterio responsabile dell’infezione. La procura ha avviato un procedimento per fare luce sulle circostanze che hanno coinvolto i piccoli.

A oltre sei mesi dalla morte di due neonati prematuri all’ospedale di Bolzano, l’inchiesta entra in una fase cruciale. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati otto persone, tutte appartenenti al personale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e in servizio, a vario titolo, nel reparto di terapia intensiva neonatale. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. I fatti risalgono al 12 e 13 agosto 2025. I due piccoli, nati estremamente prematuri e ricoverati in condizioni cliniche già molto delicate, morirono a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Gli esami di laboratorio accertarono la presenza della Serratia marcescens, un batterio diffuso nell’ambiente e generalmente innocuo per le persone sane, ma potenzialmente letale nei soggetti fragili, in particolare nei neonati con un sistema immunitario immaturo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

