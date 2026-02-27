Neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano 8 indagati

Otto persone dell'Azienda sanitaria sono state indagate all’ospedale di Bolzano in relazione alla morte di neonati prematuri. La procura ha aperto un procedimento per omicidio colposo. La notizia riguarda procedimenti giudiziari a carico di membri del personale sanitario coinvolti in presunti errori o negligenze che hanno portato alla morte dei neonati.

BOLZANO, 27 FEB – Sono otto gli indagati per la morte dei due neonati prematuri, avvenuta il 12 e il 13 agosto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano, in seguito a un'infezione da Serratia marcescens. Si tratta di personale dell'Azienda sanitaria: l'ipotesi di reato contemplata è di omicidio colposo. Mercoledì prossimo è previsto l'affidamento, da parte della Procura, dell'incarico al medico legale che eseguirà l'autopsia. Nei giorni scorsi, è stata depositata la relazione del team di specialisti incaricato dalla pm di svolgere gli accertamenti preliminari volti a capire come i due neonati siano entrati in contatto con il batterio responsabile dell'infezione.