Docenti neoimmessi | anno di prova 2025 26 proseguono le attività formative Laboratori e peer to peer LO SPECIALE

Da gennaio, i docenti appena assunti in ruolo per l’anno scolastico 202526 inizieranno l’anno di prova. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota con le date da segnare in agenda e le attività che devono completare, tra laboratori e incontri peer to peer. Le attività formative proseguono senza sosta, con l’obiettivo di preparare al meglio chi entra in aula.

Docenti neoimmessi in ruolo 202526: pubblicata la nota del Ministero dell'istruzione e del Merito. Forniamo le indicazioni sui giorni utili per il superamento e le attività necessarie. L'articolo Docenti neoimmessi: anno di prova 202526. proseguono le attività formative. Laboratori e peer to peer LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Docenti neoimmessi

Dopo l’annuncio ufficiale, i docenti appena assunti in ruolo per il 202526 devono affrontare l’anno di prova.

Febbraio e marzo sono due mesi decisivi per i nuovi insegnanti arrivati quest’anno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Docenti neoimmessi

Argomenti discussi: Docenti neoimmessi: anno di prova 2025/26. Questionario su incontro Indire entro il 6 febbraio, proseguono le attività formative [LO SPECIALE]; Docenti neoassunti 2025, 12 ore di Laboratori formativi su Scuola Futura: quali corsi scegliere? LE FAQ; INDIRE neoassunti 2026: chi deve svolgere l’anno di formazione e prova; Docenti neoassunti 2025: guida completa alle 12 ore di laboratori formativi su Scuola Futura. FAQ, scelta dei corsi e obblighi dell’anno di prova.

Docenti neoimmessi in ruolo e bilancio delle competenze, facciamo il puntoScopri il bilancio delle competenze per i docenti neoassunti e la sua importanza nel percorso di formazione e prova. informazionescuola.it

12 ore di peer to peer, osservazione reciproca tra tutor e docente neoassunto. L’allegato AFebbraio e marzo sono due mesi centrali per il percorso formativo dei docenti neoassunti 2025/26. Dopo l'incontro nazionale dello scorso 30 gennaio, proseguono i laboratori formativi e le attività did ... orizzontescuola.it

Docenti neoimmessi in ruolo e bilancio delle competenze, facciamo il punto x.com

ATTENZIONE!!! QUARTO INCONTRO PER DOCENTI NEOASSUNTI Comunichiamo a tutti i docenti neoimmessi in ruolo che il QUARTO incontro dello sportello di assistenza e consulenza a loro rivolto è previsto per il giorno giovedì 19 febbraio, da - facebook.com facebook