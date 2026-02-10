12 ore di peer to peer osservazione reciproca tra tutor e docente neoassunto

Febbraio e marzo sono due mesi decisivi per i nuovi insegnanti arrivati quest’anno. Dopo l’incontro nazionale di fine gennaio, continuano le attività di formazione e le sessioni di osservazione reciproca tra tutor e docenti appena assunti. Sono dodici ore di confronto diretto, in cui i docenti si scambiano idee e pratiche sul campo, senza filtri. Le scuole sono in fermento, in attesa di vedere come si svilupperanno queste sessioni di “peer to peer”.

Febbraio e marzo sono due mesi centrali per il percorso formativo dei docenti neoassunti 202526. Dopo l'incontro nazionale dello scorso 30 gennaio, proseguono i laboratori formativi e le attività didattiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Docenti Neoassunti Sannino (Antinoo Arcigay Napoli): "Peer support acting art per persone con Hiv" Il progetto Peer Support Acting Art, promosso da Antinoo Arcigay Napoli, nasce dall'esigenza di offrire supporto alle persone con HIV attraverso un approccio creativo e partecipativo. Juventus Virtus Entella Under 15 3-0 LIVE: Della Rossa all’esordio, 20 minuti a disposizione peer lui Segui la cronaca in tempo reale di Juventus Virtus Entella Under 15, partita valida per la quattordicesima giornata del campionato 202526. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Docenti Neoassunti Argomenti discussi: Docenti neoassunti 2025, 12 ore di Laboratori formativi su Scuola Futura: quali corsi scegliere? LE FAQ; INDIRE neoassunti 2026: i materiali dell’incontro del 30 gennaio; Campomarino scuola 'polo' del Basso Molise: avviata la formazione per i docenti di nuova immissione; Criptovalute: ecco i sei consigli delle authority Ue per proteggersi da frodi e truffe online. Docenti neoassunti 2025, 12 ore di Laboratori formativi su Scuola Futura: quali corsi scegliere? LE FAQDocenti neoassunti: la circolare n. 95371 dell'11 dicembre 2025 individua gli step dell'anno di prova e formazione. Tra questi 12 ore di laboratori formativi su Scuola Futura. orizzontescuola.it Buongiorno volevo capire dove inserire l’osservazione del per to peer su Indire Grazie - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.