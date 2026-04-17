Nella House of Lucie di Ostuni la mostra fotografica PX3 e State of the World

Da brindisireport.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - Nuovo appuntamento con la fotografia internazionale nella House of Lucie di Ostuni: domenica 19 aprile 2026, alle 18:30, si inaugura “PX3 e State of the World”, che vede in mostra i vincitori del Paris Photo Prize 2025 insieme a una sezione curata direttamente da Hossein Farmani.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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