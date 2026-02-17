A Montespertoli la mostra fotografica distruzione a Gaza di Dahman Eyad

Dahman Eyad ha aperto la mostra fotografica “(d)istruzione a Gaza” a Montespertoli, per denunciare la distruzione delle scuole nel territorio palestinese. Le sue immagini mostrano edifici devastati e bambini che cercano di studiare tra le macerie, evidenziando quanto il conflitto metta a rischio l’educazione. La mostra si tiene nel centro storico, attirando l’attenzione sui danni causati dai bombardamenti alle strutture scolastiche.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un racconto per immagini che mette al centro il valore universale dell’istruzione e la fragilità dei luoghi della cultura nei contesti di guerra. È stata inaugurata sabato 14 febbraio, presso la Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” di Montespertoli, la mostra fotografica “(d)istruzione a Gaza”, firmata dal fotografo, videomaker ed editor palestinese Dahman Eyad, membro del gruppo Tellers Production. All’apertura, avvenuta alla presenza del sindaco Alessio Mugnaini e della Giunta Comunale, hanno partecipato numerosi cittadini.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

’Un occhio su Gaza’. Mostra fotografica delle suore in clausuraLe suore di clausura clarisse di Aulla hanno organizzato una mostra fotografica su Gaza, dopo aver raccolto immagini durante le loro visite e preghiere nella regione.

Gaza, il calligrafo Hani Dahman dà il benvenuto al Ramadan con un muraleHani Dahman ha realizzato un murale tra le macerie di Gaza per celebrare l’arrivo del Ramadan, che quest’anno inizia il 17 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.