Chiude domani la mostra fotografica di Life Support

Chiude domani la mostra fotografica di Life Support, dedicata alle operazioni di soccorso di Emergency. L’esposizione ha raccontato le 39 missioni di ricerca e salvataggio della ong, attraverso una serie di immagini che mostrano il lavoro sul campo. Venerdì sarà l’ultimo giorno per visitarla, prima di chiudere i battenti.

Si chiuderà con l'intervento di chi si rimbocca le maniche e s'impegna sul campo, venerdì 6 febbraio, la mostra fotografica 'Life Support – La nave di Emergency', dedicata alle attività di Sar – 'search and rescue' - della ong fondata da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti e alle sue 39 missioni di soccorso portate a termine, immortalate da una lunga serie di scatti. Sarà il volontario Flavio Catalano a far calare con il suo intervento il sipario sull'iniziativa, domani alle 17 nello spazio di via Sapri 68 alla Spezia (oggi è possibile visitare la mostra dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 a ingresso gratuito).

