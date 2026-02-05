Chiude domani la mostra fotografica di Life Support

Da lanazione.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiude domani la mostra fotografica di Life Support, dedicata alle operazioni di soccorso di Emergency. L’esposizione ha raccontato le 39 missioni di ricerca e salvataggio della ong, attraverso una serie di immagini che mostrano il lavoro sul campo. Venerdì sarà l’ultimo giorno per visitarla, prima di chiudere i battenti.

Si chiuderà con l’intervento di chi si rimbocca le maniche e s’impegna sul campo, venerdì 6 febbraio, la mostra fotografica ’Life Support – La nave di Emergency’, dedicata alle attività di Sar – ’search and rescue’ - della ong fondata da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti e alle sue 39 missioni di soccorso portate a termine, immortalate da una lunga serie di scatti. Sarà il volontario Flavio Catalano a far calare con il suo intervento il sipario sull’iniziativa, domani alle 17 nello spazio di via Sapri 68 alla Spezia (oggi è possibile visitare la mostra dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 a ingresso gratuito). 🔗 Leggi su Lanazione.it

chiude domani la mostra fotografica di life support

© Lanazione.it - Chiude domani la mostra fotografica di Life Support

Approfondimenti su Life Support

A bordo 113 migranti: la Life Support di Emergency sbarca a Napoli

Il 17 dicembre, la nave Life Support di Emergency approderà nel porto di Napoli con a bordo 113 migranti.

La nave Life Support di Emergency in arrivo nel porto di Bari: a bordo 120 migranti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Life Support

Argomenti discussi: Chiude domani la mostra fotografica di Life Support; Chiude con 35mila visitatori 'Sogno mediterraneo. Sergio Vacchi'; Si chiude il Festival delle Arti. Oggi alle 17 il teatro dell’Ascolto; Le conseguenze sui servizi in città. Cambiano gli orari di uffici e musei. Via i cestini dei rifiuti e basta vetro.

chiude domani la mostraMuseo di Capodimonte, chiude con 35mila visitatori la mostra Sogno mediterraneo. Sergio VacchiCon 35mila visitatori e l'importante donazione della grande tela La telefonata di marmo (1966) si chiude domani 27 gennaio ... msn.com

REGIONE LOMBARDIA * : «ARTE. A PALAZZO LOMBARDIA DA DOMANI LA MOSTRA ANTOLOGICA DI ENZO CACCIOLA ’50 ANNI DI PITTURA’»Sarà inaugurata domani, mercoledì 4 febbraio allo 'Spazio Isolaset' , di Palazzo Lombardia dall'assessore regionale Gianluca Comazzi la mostra antologica '50 ... agenziagiornalisticaopinione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.