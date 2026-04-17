Domenica, nel parco di Villa Cora a Firenze, si svolgerà un evento che coinvolgerà il pubblico di tutte le età. Dalle 11 alle 18, il parco si trasformerà in un luogo di divertimento con il lancio di aquiloni. L’iniziativa prevede che i partecipanti possano portare i propri aquiloni o utilizzarne alcuni messi a disposizione dagli organizzatori. L’evento si svolge durante una giornata di sole, in un’area aperta e accessibile a tutti.

Firenze, 17 aprile 2026 – Per tutta la giornata di domenica, dalle 11 alle 18, il parco all’italiana di Villa Cora si trasformerà in un piccolo teatro a cielo aperto dove protagonisti saranno il vento, i colori e la voglia di stare insieme. Si intitola “Aquiloni in Giardino” l’iniziativa annunciata dallo storico hotel cinque stelle fiorentino, che per un’intera giornata aprirà il suo scenario verde nel cuore della città a un appuntamento pensato per grandi e piccini. L’ingresso sarà libero. Da una parte il fascino ottocentesco della dimora, dall’altra i 900 metri quadri di giardino abitati da tassi e lecci secolari, pronti a fare da sfondo a un caleidoscopio di aquiloni, attività e momenti di condivisione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel parco di Villa Cora arrivano gli aquiloni per tutti

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