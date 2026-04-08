A Villa Cora in scena Aquiloni in giardino | un’intera giornata dedicata alla gioia del volo e alla bellezza della natura nel cuore di Firenze
Villa Cora, il prestigioso hotel cinque stelle lusso di Firenze con due chiavi Michelin, porta in scena Aquiloni in Giardino, un evento speciale dedicato al fascino del volo e alla solarità della primavera. L’iniziativa, a cui sarà possibile accedere con ingresso libero, si tinge di solidarietà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Giornata speciale dedicata alla bellezza per le anziane della "Casa della Gioia e del Sole"Per una mattinata la struttura si è trasformata in una scuola di manicure e messa in piega grazie alle allieve dell’Accademia dell’Estetica e del...
Villa Cora porta in scena il Bridgerton Tea: un pomeriggio da vivere come in un romanzo della RegencyC’è un luogo a Firenze dove il tempo sembra dilatarsi e la storia si intreccia con l’immaginazione.
Temi più discussi: Villa Cora: Aquiloni in Giardino; Il Chianti Classico punta su Vinitaly (12 - 15 aprile); Florence Cocktail Week – 16-22 aprile – Firenze; Prosecco Ruggeri Oro Finissimo e il maestro pasticcere Gianluca Fusto.
Villa Cora: Aquiloni in GiardinoDomenica 19 aprile, un’intera giornata dedicata alla gioia del volo e alla bellezza della natura nel cuore di Firenze ... nove.firenze.it
Degustazioni da alto palato a Villa CoraVilla Cora si trova al di fuori del centro storico fiorentino nel Viale Macchiavelli, che conduce al famoso piazzale emblema della città. Uno contesto storico (la villa è di fine ‘800), con sale ... italiaatavola.net
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