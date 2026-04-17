Nel 2026 in Toscana sono previsti più controlli sulla sicurezza nei cantieri edili rispetto all'anno precedente. La regione ha annunciato un incremento di ispezioni, con l’obiettivo di verificare le condizioni di sicurezza in mille cantieri in più rispetto al 2025. Questa misura mira a migliorare la tutela dei lavoratori e a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

La Toscana intensifica i controlli sulla sicurezza sul lavoro, puntando a ispezionare mille cantieri edili in più all'anno, rispetto al 2025. Dall'inizio del 2026 è previsto infatti un ulteriore inasprimento delle verifiche, considerando che i dati regionali indicano un'azienda su tre come fuori regola. Il Piano Lavoro Sicuro mira a combattere le irregolarità, potenziando i servizi PISLL, con oltre 4,8 milioni di euro per nuove assunzioni e ispezioni, focalizzandosi su edilizia e logistica. Gli ultimi dati disponibili parlavano di 6.281 verifiche effettuate nel territorio dell’Asl Toscana centro, con l’emissione di 1.352 verbali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel 2026 aumentati controlli e ispezioni

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