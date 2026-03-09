Ispezioni a L’Aquila | il ministro invia i controlli sul caso famiglia

A L’Aquila sono in programma ispezioni per fare luce sulla vicenda di una famiglia trovata nel bosco. Il ministro Nordio ha disposto l'invio di una squadra di controllo per verificare i fatti, mentre la madre, Catherine Birmingham, è stata allontanata dalla struttura protetta. Le operazioni sono in corso e le autorità stanno accertando le circostanze della situazione.

Ispezioni imminenti a L'Aquila per chiarire le dinamiche del caso della famiglia nel bosco. Il ministro Nordio invia una squadra di controllo mentre la madre, Catherine Birmingham, viene allontanata dalla struttura protetta. L'intervento giudiziario ha scatenato un dibattito politico acceso, con la premier Giorgia Meloni che definisce l'ordinanza come frutto di letture ideologiche dannose per i minori. I legali dei genitori preparano già il ricorso contro la decisione del Tribunale dei minorenni. L'arrivo degli ispettori e la crisi giudiziaria. A L'Aquila si sta preparando un momento cruciale per la risoluzione delle incertezze legate alla vicenda della famiglia stanziata nel bosco.