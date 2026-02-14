Controlli su costumi di carnevale e giocattoli ispezioni a Bari e provincia | 185 prodotti sequestrati

A Bari e nella provincia, i carabinieri hanno sequestrato 185 prodotti non sicuri, perché trovati privi delle certificazioni di sicurezza. La scoperta è avvenuta durante controlli mirati su costumi di Carnevale e giocattoli, che hanno portato al sequestro di maschere, gadget e accessori vari. Tra i prodotti sequestrati, ci sono anche 15 mila articoli dedicati a San Valentino, tra cui peluche e decorazioni.

La guardia di finanza ha contestato l'omessa marcatura dei beni commerciati e il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo Sequestrati 185 articoli tra accessori, gadget, maschere, costumi e giocattoli inerenti al Carnevale, oltre a 15 mila prodotti dedicati ai festeggiamenti di San Valentino. È questo il risultato delle ispezioni compiute dai finanzieri del Comando provinciale di Bari in 15 attività commerciali dislocate fra il capoluogo pugliese e i Comuni della provincia. I beni sono stati sottoposti a sequestro amministrativo: l'operazione rientra nell'ambito della lotta alla commercializzazione di prodotti non sicuri o pericolosi per la salute dei consumatori, soprattutto dei bambini, utilizzatori di giocattoli, maschere e articoli posti in vendita in questo periodo.🔗 Leggi su Baritoday.it Maschere e costumi di carnevale fuorilegge, sequestrati 15mila prodotti non sicuri A Spoleto, la Guardia di finanza ha sequestrato 15. Controlli della finanza in un negozio del Vco: sequestrati 13mila prodotti (anche di carnevale) non sicuri Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Carnevale sicuro, maxi sequestro di costumi non a norma destinati ai bambini; Catania, sequestrati oltre mille costumi di Carnevale per bambini: mancavano marcatura CE e tracciabilità -; Guardia di Finanza Teramo: sequestrati circa 40mila articoli di Carnevale; Maschere e costumi di carnevale fuorilegge, sequestrati 15mila prodotti non sicuri. NAS CATANIA SEQUESTRA OLTRE MILLE COSTUMI DI CARNEVALE PER BAMBINI PRIVI DI MARCATURA CE Il Nas di Catania ha effettuato un intervento nel quadro dei controlli nazionali sugli articoli carnevaleschi, finalizzati alla tutela della salute pubbli facebook