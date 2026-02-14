Controlli su costumi di carnevale e giocattoli ispezioni a Bari e provincia | 185 prodotti sequestrati

A Bari e nella provincia, i carabinieri hanno sequestrato 185 prodotti non sicuri, perché trovati privi delle certificazioni di sicurezza. La scoperta è avvenuta durante controlli mirati su costumi di Carnevale e giocattoli, che hanno portato al sequestro di maschere, gadget e accessori vari. Tra i prodotti sequestrati, ci sono anche 15 mila articoli dedicati a San Valentino, tra cui peluche e decorazioni.

La guardia di finanza ha contestato l'omessa marcatura dei beni commerciati e il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo Sequestrati 185 articoli tra accessori, gadget, maschere, costumi e giocattoli inerenti al Carnevale, oltre a 15 mila prodotti dedicati ai festeggiamenti di San Valentino. È questo il risultato delle ispezioni compiute dai finanzieri del Comando provinciale di Bari in 15 attività commerciali dislocate fra il capoluogo pugliese e i Comuni della provincia. I beni sono stati sottoposti a sequestro amministrativo: l'operazione rientra nell'ambito della lotta alla commercializzazione di prodotti non sicuri o pericolosi per la salute dei consumatori, soprattutto dei bambini, utilizzatori di giocattoli, maschere e articoli posti in vendita in questo periodo.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

