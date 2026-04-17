Un geologo ha descritto l'ambiente sotterraneo di Napoli, rivelando il percorso utilizzato da rapinatori nel sistema fognario della città. Si è calato nelle reti sotterranee per mostrare come questi si muovano al loro interno. Il racconto fornisce dettagli sulle condizioni e sulla struttura del labirinto sotterraneo, evidenziando come gli ambienti siano percepiti come familiari dai soggetti coinvolti.

"Qui sotto si sentono a casa": è il racconto del geologo Gianluca Minin che si è calato nella rete fognaria per mostrare il percorso utilizzato dai rapinatori nel sottosuolo di Napoli. Tra cunicoli e passaggi a pochi metri di profondità, Minin descrive un mondo oscuro e complesso, accessibile solo a chi conosce perfettamente la rete e le sue uscite. Un labirinto sotterraneo che, secondo l’esperto, richiede sangue freddo e una profonda familiarità con quel "mondo nascosto".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, il geologo racconta il labirinto sotterraneo usato dai rapinatori: "Laggiù si sentono a casa"

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