’Ndrangheta nell’inchiesta Risiko spunta il nome di Commisso La Fiorentina | Accuse false e diffamatorie

Nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Risiko” condotta dalla Dda di Reggio Calabria, un’informativa del ROS menziona il nome di Rocco B. all’interno di un documento agli atti. Nella stessa inchiesta, viene anche citato il nome di un uomo d’affari associato alla ‘Ndrangheta, mentre la società sportiva coinvolta ha diffuso una nota dichiarando che le accuse sono false e diffamatorie.

Un passaggio contenuto in un’informativa del ROS, agli atti dell’inchiesta antimafia “Risiko” della Dda di Reggio Calabria, fa emergere il nome di Rocco B. Commisso in relazione a un presunto finanziamento a soggetti legati alla cosca Commisso di Siderno.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Commisso, la nota della Fiorentina: “Respingiamo le accuse diffamatorie”Firenze, 17 aprile 2026 - Con una lunga nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha voluto fare chiarezza sulla propria posizione, in merito a... Appalti in Provincia, nell'inchiesta su Magliocca spunta anche il nome di un vicesindacoAd Antonietta Nacca contestata un'ipotesi di corruzione nell'ambito dell'indagine su sponsorizzazioni in cambio di appalti pubblici Un presunto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ‘Ndrangheta, indagine dei Ros: Un boss intercettato disse che Rocco Commisso finanziò un clan; Cosenza, il piano segreto per liberare Bruno Emanuele. Le rivelazioni del pentito Moscato; Per l’Antimafia Commisso finanziava la ‘ndrangheta; Siderno, confronto acceso in Consiglio comunale sull’operazione Risiko. La maggioranza presenta una mozione sulla legalità non votata dall’opposizione. ‘Nndrangheta, gli indagati parlavano di Rocco Commisso: Ci ha dato un milioneL’indagine dei carabinieri del Ros. Un boss intercettato disse che l’imprenditore e presidente della Fiorentina, recentemente scomparso, finanziò un clan. Parole che devono essere verificate dai pm ... lanazione.it Per l’Antimafia Commisso finanziava la ‘ndranghetaInchiesta Risiko: presunti legami tra Commisso e ’ndrangheta. Accuse da verificare scuotono il calcio italiano. ilnapolista.it IL PROCESSO D'APPELLO BIS | Il dibattimento si avvia alla conclusione. Per le parti civili l’agguato fu un delitto studiato da ‘ndrangheta e Cosa nostra, per la difesa di Graviano mancano prove certe e riscontri - facebook.com facebook C'è anche uno storico esponente della Banda della Magliana, Er Palletta, tra i 13 arrestati dai carabinieri di Roma, tutti membri di un clan di narcotrafficanti in affari con la 'ndrangheta. x.com