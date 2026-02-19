Appalti in Provincia nell' inchiesta su Magliocca spunta anche il nome di un vicesindaco

Nell'inchiesta sulla gestione degli appalti in provincia di Caserta, spunta anche il nome di un vicesindaco coinvolto in un presunto legame tra sponsorizzazioni sportive e affidamenti pubblici. Gli investigatori hanno accertato come alcuni contratti siano stati assegnati a società legate a soggetti vicini all'amministrazione locale. In particolare, si indaga su un finanziamento di 50 mila euro destinato a un club sportivo, che potrebbe aver favorito interessi personali. La vicenda apre nuovi dubbi sulla trasparenza delle procedure pubbliche in zona.

Ad Antonietta Nacca contestata un'ipotesi di corruzione nell'ambito dell'indagine su sponsorizzazioni in cambio di appalti pubblici Un presunto intreccio tra sponsorizzazioni sportive e affidamenti pubblici scuote la politica casertana. Al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere c’è l’ex presidente della Provincia di Caserta ed ex sindaco di Pignataro Maggiore Giorgio Magliocca, indagato per corruzione nell’ambito di un’indagine più ampia. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato messo in piedi un meccanismo collaudato: imprenditori disposti a sostenere economicamente squadre di calcio legate all’ambiente familiare del politico avrebbero poi ottenuto incarichi pubblici.🔗 Leggi su Casertanews.it

Appalti e favori in Provincia, la Procura vuole l'arresto di MaglioccaLa Procura di provincia ha chiesto l’arresto di Magliocca, coinvolto in un’indagine su appalti e favori.

