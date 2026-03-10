Yacht Club de Monaco Sea Index presenta certificazione su qualità dell’aria

La Superyacht Eco Association (SEA Index), creata dallo Yacht Club di Monaco e Credit Suisse, ha annunciato oggi il lancio di una nuova certificazione dedicata alla qualità dell’aria dei superyacht. La certificazione valuta vari parametri, tra cui l’anidride carbonica, e mira a promuovere standard più elevati nel settore. L’iniziativa coinvolge i proprietari e i gestori di imbarcazioni di lusso.

Anidride carbonica, ma non solo. La Superyacht Eco Association (SEA Index), iniziativa fondata dallo Yacht Club di Monaco e Credit Suisse (un marchio del Gruppo UBS), ha annunciato oggi il lancio della sua nuova certificazione della qualità dell'aria per i superyacht. La responsabile del progetto, Natalie Quévert, spiega come funziona la nuova certificazione.