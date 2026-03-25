L’Yacht Club de Monaco, SEA Index e l’azienda italiana Nanni hanno annunciato una collaborazione volta a promuovere pratiche sostenibili nel settore dello yachting. La Superyacht Eco Association SEA Index ha stretto un accordo con Nanni, azienda specializzata in tecnologie marine, per rafforzare gli sforzi in ambito ambientale. La partnership mira a promuovere interventi concreti e misurabili all’interno dell’industria.

La Superyacht Eco Association SEA Index ha avviato una collaborazione con l’azienda italiana Nanni per rafforzare ulteriormente un approccio concreto e orientato all’azione all’interno dell’industria dello yachting. L’alleanza è stata presentata durante il 30° Captains’ Forum allo Yacht Club de Monaco, davanti a una platea composta da comandanti, esploratori e specialisti internazionali. Nanni ha inoltre partecipato al panel di alto livello intitolato ‘From Certification to Action: Tools for More Resilient Yachting’ (Dalla certificazione all’azione: strumenti per una nautica più resiliente), che ha affrontato temi come l’impatto ambientale... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Yacht Club de Monaco, SEA Index e Nanni uniscono le forze per promuovere la sostenibilità

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