Naufragio Cutro | i pescatori svelano il dramma del mancato soccorso

Durante l’udienza sul naufragio del caicco Summer Love, i pescatori presenti a Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023 hanno raccontato il loro coinvolgimento e le difficoltà affrontate quel giorno. Le testimonianze hanno messo in luce il ruolo svolto e il mancato intervento di soccorso, offrendo una prospettiva diretta sugli eventi accaduti in mare.

Le testimonianze raccolte durante l’udienza odierna per il naufragio del caicco Summer Love hanno riportato alla luce il dramma vissuto dai pescatori presenti a Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023. Durante il procedimento giudiziario, focalizzato sulle responsabilità legate ai presunti ritardi nei soccorsi che causarono la morte di 94 persone, Paolo Cefaly ha descritto una scena di totale assenza di assistenza in mare, dove i soccorsi non sarebbero mai giunti tra le onde, lasciando spazio solo alla tragedia. Il racconto dei soccorritori locali e le criticità tecniche della gestione emergenziale. La giornata in aula è stata dominata dalle dichiarazioni di chi si trovava sul posto nel momento del disastro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Naufragio Cutro: i pescatori svelano il dramma del mancato soccorso Notizie correlate Processo Cutro: sei militari a giudizio per il naufragio del 2023Tre anni dopo il naufragio di Cutro, la comunità crotonese torna a chiedere verità e giustizia. Crotone, a scuola vietato parlare del naufragio di Cutro “senza un contraddittorio”Una decisione controversa ha bloccato l'organizzazione di una giornata di memoria dedicata alle vittime del naufragio di Cutro all'interno del polo... Approfondimenti e contenuti Processo naufragio Cutro, pescatori 'nessun soccorso in mare, solo morti'Non abbiamo mai visto arrivare soccorsi dal mare, in mare non c'era nessuno. Solo le persone morte. Lo ha detto Paolo Cefaly uno dei pescatori che hanno assistito al naufragio del caicco Summer Love ... ansa.it Tragedia di Cutro, i pescatori: «Non abbiamo visto soccorsi, solo morti in acqua»In aula le testimonianze dei pescatori che per primi soccorsero i migranti nel naufragio di Cutro: In mare non c’era nessuno, solo morti. Al centro del processo i presunti ritardi nei soccorsi al ca ... quicosenza.it