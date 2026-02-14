Crotone a scuola vietato parlare del naufragio di Cutro senza un contraddittorio

A Crotone, un insegnante ha deciso di vietare agli studenti di parlare del naufragio di Cutro, sostenendo che non c’era spazio per un confronto aperto. La scuola ha evitato di affrontare il tema, lasciando gli studenti senza possibilità di esprimere le proprie emozioni o opinioni. Quel giorno, molti ragazzi si sono trovati a dover rispettare il divieto, anche se desideravano discutere di quanto accaduto. La decisione ha creato tensione tra chi voleva affrontare il dolore e chi preferiva mantenere il silenzio.

Crotone, la scuola e il silenzio sul naufragio: una giornata di memoria bloccata e l'ombra del "contraddittorio". Una decisione controversa ha bloccato l'organizzazione di una giornata di memoria dedicata alle vittime del naufragio di Cutro all'interno del polo tecnico Barlacchi-Lucifero di Crotone. La dirigenza scolastica ha motivato il rifiuto con la necessità di garantire un "contraddittorio" nella discussione dell'evento, scatenando immediate reazioni politiche e sindacali, tra cui l'annuncio di un'interrogazione parlamentare da parte di Avs. L'episodio riapre il dibattito sul ruolo della scuola nell'affrontare temi sensibili come le tragedie migratorie e la gestione della memoria pubblica.