Natoli e le frasi su Borsellino il figlio Manfredi | Deprecabili non avrebbe dovuto neanche pensarle

Nel documento di archiviazione inviato dalla Procura di Caltanissetta si trovano intercettazioni in cui vengono pronunciate parole offensive nei confronti del padre e dei familiari del figlio di una vittima di mafia. La famiglia esprime disappunto per le frasi ritenute deplorevoli, sottolineando che tali commenti non avrebbero dovuto essere nemmeno pensati. La richiesta di archiviazione riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso.

“Nel leggere quanto contenuto nella richiesta di archiviazione notificataci dalla Procura di Caltanissetta, non possiamo ancora una volta non rammaricarci per le parole captate negli stralci di intercettazioni in essa contenute, riguardanti le offese riferite a nostro padre e ai miei familiari e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Manfredi Borsellino “Da Natoli parole deprecabili”CALTANISSETTA (ITALPRESS) – “Nel leggere quanto contenuto nella richiesta di archiviazione notificataci dalla Procura di Caltanissetta, non possiamo...

Dopo le rivelazioni del Giornale il figlio di Borsellino rompe il silenzio e attacca: “Su mio padre ingiurie e frasi deprecabili”Le intercettazioni pubblicate da Il Giornale, in cui Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, si riferisce al defunto giudice Paolo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Frasi choc di Scarpinato e Natoli su Paolo Borsellino. Dopo le rivelazioni del Giornale scoppia la bufera politica: Schlein e Conte condanninoDalla Kelany di Fdi (Toni durissimi e scomposti, da rabbrividire) al senatore Sallemi: Schlein e Conte condannino senza ambiguità. Bignami: Giù le mani da Borsellino ... msn.com

Manfredi Borsellino, la dura replica all'ex pm Natoli: Frasi deprecabili. Gli insulti choc al padreManfredi Borsellino, figlio di Paolo il magistrato eroe ucciso dalla mafia, interviene con inevitabile fermezza sulle parole pronunciate ... iltempo.it