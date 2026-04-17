Dopo le recenti pubblicazioni di intercettazioni da parte di un quotidiano nazionale, il figlio del giudice Borsellino ha deciso di parlare, criticando le affermazioni rivolte alla memoria del padre. Le conversazioni, che coinvolgono un ex membro del pool antimafia, contengono frasi ritenute offensive e ingiuriose. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico e ha portato a una presa di posizione da parte della famiglia del giudice.

Le intercettazioni pubblicate da Il Giornale, in cui Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, si riferisce al defunto giudice Paolo Borsellino stanno facendo discutere. Tra le frasi riportate c’è quella in cui Natoli dice: “O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande coglione come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n'era mai accorto oppure Palermo è questa!!! . picchì proprio, ci pinzava stamatina (Perché proprio ci pensavo stamattina ndr), dissi: è splendido! se io muoio i miei figli potranno andare a fare le conferenze nell'Anm alla pari di Manfredi Borsellino con...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo le rivelazioni del Giornale il figlio di Borsellino rompe il silenzio e attacca: “Su mio padre ingiurie e frasi deprecabili”

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