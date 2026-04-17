Nasconde droga sotto un secchio denunciato 27enne

Un uomo di 27 anni è stato denunciato dai carabinieri di Naro con l’accusa di spaccio di droga. Durante un controllo in una zona periferica del paese, è stato colto in flagrante mentre recuperava sostanze stupefacenti da un nascondiglio improvvisato sotto un secchio. L’intervento ha portato al deferimento del giovane, che ora rischia conseguenze legali.

Un 27enne di Naro è stato denunciato dai carabinieri per spaccio di droga. Il giovane è stato sorpreso mentre recuperava stupefacente da un nascondiglio improvvisato in una zona periferica del paese.I carabinieri della stazione di Naro lo hanno seguito mentre si dirigeva verso un'area isolata e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

In auto a Collecchio con la droga e un coltello camuffato da moschettone: denunciato 27enneNell’ambito della medesima attività il giovane è anche stato segnalato all’Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti ed a suo carico è...

Catania, ruba una bici sotto l’occhio della telecamera: denunciato 27enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e attività dei Carabinieri I Carabinieri di Catania e della provincia proseguono le operazioni di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cesena, giovane drogata, abusata e filmata: arrestato 23enne per violenza di gruppo; Fermato al parco Querini per dei controlli, in casa nasconde hashish, ecstasy e allucinogeni: arrestato; Siena: Donna nasconde droga nel gesso del braccio,fermata dalla Polizia Penitenziaria. Aggrediti poliziotti; Rho, mezzo chilo di cocaina e farmaci nascosti tra i sedili dell’auto: denunciato un 39enne.

Reggio Calabria, serra della droga in un bunker: scoperto tunnel segreto: quattro arrestiUn accesso invisibile, un tunnel scavato nella terra e, in fondo, una serra perfettamente attrezzata per la coltivazione di marijuana. Un vero e proprio laboratorio clandestino nascosto nel sottosuolo ... strettoweb.com

Droga nascosta tra la vegetazione, denunciato 27enne a NaroNel corso del servizio, i carabinieri hanno notato il 27enne dirigersi in una zona periferica del centro abitato e addentrarsi tra la vegetazione, dove aveva predisposto un nascondiglio. La droga era ... meridionews.it

Nasconde la droga dentro il gesso e cerca di introdurla nel carcere... facebook