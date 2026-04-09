Catania ruba una bici sotto l’occhio della telecamera | denunciato 27enne

Un uomo di 27 anni è stato denunciato a Catania dopo essere stato sorpreso mentre rubava una bicicletta davanti a una telecamera di sorveglianza. I Carabinieri, nel corso di controlli sul territorio, hanno individuato e identificato il responsabile. L’intera operazione si è svolta senza incidenti e si inserisce nelle attività di monitoraggio e repressione dei crimini condotte dalle forze dell’ordine nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e attività dei Carabinieri. I Carabinieri di Catania e della provincia proseguono le operazioni di contrasto all’illegalità diffusa, seguendo le indicazioni del Comando Provinciale e concentrandosi in particolare sulla prevenzione e repressione dei reati predatori. La denuncia e l’avvio delle indagini. Nel corso di queste attività, i militari della Stazione di Catania Piazza Dante, sulla base degli elementi raccolti e ancora da verificare in sede giudiziaria, hanno denunciato un 27enne di origine straniera con l’accusa di furto. L’indagine è partita dalla segnalazione di una 28enne catanese che aveva denunciato la scomparsa della propria bicicletta, accorgendosi del furto al mattino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, ruba una bici sotto l’occhio della telecamera: denunciato 27enne Ruba un trolley da un’auto sotto l’occhio della telecamera: denunciato un 19enneLe immagini mostrano due uomini che, scesi dal veicolo, dopo aver danneggiato l’autovettura alleggeriscono l’abitacolo portando via il trolley I... Ruba una bici ad una donna e prova a rivenderla a suo marito: denunciatoI carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle hanno denunciato un uomo di origini nordafricane, residente a Padova, attualmente senza... Catania. Ruba una bici sotto l’occhio della telecamera: denunciato un 27enne dai Carabinieri Argomenti più discussi: Ruba una bici ad una donna e prova a rivenderla a suo marito: denunciato; Catania: ruba pluviale davanti alla biblioteca comunale; Fiumefreddo di Sicilia, pronto intervento dei Carabinieri evita rischi durante atterraggio sulla spiaggia. Catania: mare aperto dal primo giugno Pubblicato il bando per il servizio di gestione e sicurezza si solarium e spiagge libere: darà punteggio anche la capacità di organizzare appuntamenti collaterali Leggi l’articolo completo di Maria Elena Quaiotti al link nel - facebook.com facebook Ti ho sognata Mi sei apparsa sopra i rami Passando vicino alla luna Tra una nuvola e l'altra Hikmet #CasaLettori Teatro Bellini Catania x.com