In auto a Collecchio con la droga e un coltello camuffato da moschettone | denunciato 27enne

Un 27enne di Collecchio è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in auto con droga e un coltello camuffato da moschettone. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, quando i militari hanno fermato il veicolo e notato alcuni oggetti sospetti nel portabagagli. Il giovane aveva nascosto l’arma e sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. La procura di Parma ora indaga sul suo ruolo in un possibile traffico di droga.

Nell'ambito della medesima attività il giovane è anche stato segnalato all'Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti ed a suo carico è stato disposto l'immediato ritiro della patente di guida. L'episodio è avvenuto a Collecchio in via Molinara, all'altezza del sottopasso ferroviario, nel pomeriggio del 14 febbraio scorso. Una pattuglia della locale Stazione, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha intercettato un giovane fermo all'interno della propria auto in una zona isolata. I sospetti nutriti dai militari, attirati dalla presenza dell'auto in quel luogo appartato, hanno trovato immediata conferma non appena si sono avvicinati al mezzo: dall'abitacolo e dai vestiti del conducente proveniva infatti un forte odore di sostanza stupefacente.