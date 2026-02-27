Cinquant’anni fa nacque il Consorzio del Monte Cimone, un punto di riferimento per la montagna e lo sci in zona. Da allora, il comprensorio ha visto cambiare tecnologie e modalità di gestione, con investimenti privati e decisioni politiche che si sono susseguite nel tempo. La sua storia si intreccia con l’evoluzione di un’importante destinazione sciistica, attraversando decenni di trasformazioni e sfide.

Sotto i suoi sci è passata la storia del Monte Cimone, ha fatto lo slalom tra i tempi pionieristici e la modernizzazione degli impianti, davanti ai suoi occhi sono passati gli investimenti dei privati e i tentennamenti della politica. Luigi Quattrini è l’Amarcord e la memoria del Consorzio Cimone che compie 50 anni, un sistema partito con la forza della passione e cresciuto fino alla tecnologia di ultima generazione. Oggi Luciano Magnani, altro highlander della neve, è presidente del Consorzio, Andrea Magnani il direttore, il gruppo familiare di Giuliano Grani il maggior investitore. Luigi Quattrini fuori il curriculum vitae. "Sono maestro di sci, ho diretto la scuola di Sestola, poi socio fondatore e primo direttore degli impianti quando nel 1976 è nato il Consorzio, un incarico che ho svolto per circa 45 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande corsa all’oro bianco: "Così 50 anni fa nasceva il Consorzio del Monte Cimone"

Giorgio Armani, il brand, nasceva 50 anni faEsattamente 50 anni fa nasceva “la” Giorgio Armani, che è stata, è, e sarà, tante cose tutte insieme.

Karl Benz e il brevetto del 29 gennaio 1886: così, 140 anni fa, nasceva la prima auto29 gennaio 2026: 140 anni fa, il 29 gennaio 1886, Karl Benz depositava in Germania il brevetto per un veicolo destinato a cambiare il futuro.

Discussioni sull' argomento Arene e palazzetti: la grande corsa dei big stranieri al mercato d’oro dei live italiani; La Cia in campo per difendere la supremazia tecnologica Usa; Venezia, Monza, Frosinone e Palermo: dietro la grande corsa verso la Serie A; La storia della corsa torna a Ferrara: riecco la grande maratona.

La grande corsa all’innovazione: la CIA rafforza la partnership col settore privatoLa Central Intelligence Agency (Cia), la più importante e strutturata delle agenzie di spionaggio ... msn.com

Il Misano World Circuit sceglie il Monte Cimone come cornice per la presentazione della nuova stagione sportiva Un evento aperto al pubblico che si terrà sabato 28 febbraio, dalle ore 14:30, dedicato al mondo del motorsport e a tutti coloro che vogliono - facebook.com facebook