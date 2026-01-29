Oggi ricorrono 140 anni da quel 29 gennaio 1886, quando Karl Benz depositò il brevetto per il primo veicolo a motore. Da allora, le auto sono cambiate, ma quella data resta il punto di partenza di una rivoluzione che ha trasformato il modo di muoversi.

29 gennaio 2026: 140 anni fa, il 29 gennaio 1886, Karl Benz depositava in Germania il brevetto per un veicolo destinato a cambiare il futuro. Era un triciclo spinto da un motore a combustione interna: venne registrato come Benz Patent-Motorwagen (brevetto DRP 37435) e oggi è considerato uno dei punti d’origine dell’automobile moderna. Oltre un secolo dopo la giornata resta un silenzioso spartiacque fra un prima e un dopo: il mondo stava per cambiare per sempre. La nascita dell’auto, e con lei di una nuova idea di velocità e autonomia, rivoluzionerà la storia, i viaggi, il commercio e la geografia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Karl Benz e il brevetto del 29 gennaio 1886: così, 140 anni fa, nasceva la prima auto

