Germania avvia Euro-Q-Exa | primo computer quantistico europeo per ricerca e sovranità tecnologica

La Germania ha acceso Euro-Q-Exa, il primo supercomputer quantistico europeo, per rafforzare la propria sovranità tecnologica. La decisione nasce dalla crescente competizione internazionale nel campo del calcolo avanzato, e il nuovo sistema promette di accelerare le ricerche in fisica, chimica e intelligenza artificiale. A Monaco di Baviera, il progetto rappresenta un passo concreto verso l’indipendenza europea nelle tecnologie emergenti.

Germania e Quantum Leap: Il Primo Computer Quantistico Europeo Entra in Funzione. Monaco di Baviera ha segnato un punto di svolta nella corsa europea al calcolo quantistico con l'attivazione di Euro-Q-Exa, il primo computer quantistico tedesco. L'infrastruttura, ospitata presso il Centro di Supercalcolo Leibniz, rappresenta un investimento strategico per rafforzare la sovranità tecnologica del continente e accelerare la ricerca in settori chiave come la medicina, la finanza e l'intelligenza artificiale. Un Passo Avanti per la Sovranità Tecnologica. L'avvio di Euro-Q-Exa non è un evento isolato, ma si inserisce in un piano più ampio promosso dal progetto EuroHPC Joint Undertaking, un'iniziativa pan-europea volta a creare una rete di centri di supercalcolo e calcolo quantistico.