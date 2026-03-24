All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ogni anno l’Air Max Day diventa un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di sneaker, ma nel 2026 la conversazione ruota attorno alle Nike Air Liquid Max, il nuovo modello con cui Nike vuole scrivere il prossimo capitolo della sua leggendaria tecnologia Air. Il 26 marzo, data in cui il brand celebra la sua innovazione più iconica, porterà con sé una silhouette completamente nuova che unisce design futuristico, ingegneria di precisione e un’ammortizzazione pensata per far sentire, letteralmente, come camminare sull’aria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le nuove Nike Air Liquid Max sono il colpo di scena dell'Air Max Day 2026

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