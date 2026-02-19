Nasce Blue Sentynet il progetto della Regione per proteggere mitilicoltura e acquacoltura dai cambiamenti climatici

La Regione Abruzzo ha lanciato “Blue Sentynet”, un progetto per tutelare molluschi e pesci dagli effetti dei cambiamenti climatici. La decisione deriva dall’aumento delle temperature e dall’acidificazione delle acque che minacciano le attività di mitilicoltura e acquacoltura. Durante la nona edizione di AcquaFarm a Pordenone, è stato presentato il piano, che prevede l’uso di tecnologie innovative per monitorare le condizioni ambientali. La regione intende così rafforzare le difese delle imprese locali contro le sfide del riscaldamento globale.

Il progetto, della durata di 36 mesi, è finanziato con oltre un milione di euro nell'ambito del programma nazionale Feampa 2021–2027 e interesserà l'intero tratto costiero abruzzese Blue Sentynet è un progetto di monitoraggio ambientale e sanitario che sostiene gli allevatori costieri attraverso sistemi di allerta precoce e supporto operativo per ridurre i rischi e garantire maggiore stabilità alle produzioni. Il progetto, della durata di 36 mesi, è finanziato con oltre un milione di euro dal Programma nazionale Feampa 2021–2027 e coinvolge tutta la costa abruzzese. La partnership tecnico-scientifica include l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G.