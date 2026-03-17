Protetto | La guerra mal calcolata in Iran e lo scenario da Seconda guerra mondiale
Un articolo protetto da password analizza la situazione in Iran, descrivendo la guerra come “mal calcolata” e confrontando lo scenario attuale con quello della Seconda guerra mondiale. La pubblicazione, proveniente da InsideOver, si concentra sui dettagli di un conflitto che viene definito complesso e difficile da prevedere. La protezione del contenuto impedisce di accedere alle informazioni complete senza inserire la password.
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