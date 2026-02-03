Caltagirone il Garante dei Diritti dei Detenuti | primo regolamento approvato

Caltagirone ha approvato il nuovo regolamento per il Garante dei Diritti dei Detenuti. Si tratta di un organismo che avrà il compito di monitorare e promuovere condizioni di vita migliori per i detenuti e aiutarli nel reinserimento sociale. La decisione arriva dopo mesi di attesa e segna un passo importante per la città.

Il comune di Caltagirone ha approvato il regolamento per l'istituzione del Garante dei diritti dei detenuti, un organo monocratico che dovrà operare per migliorare le condizioni di vita e il reinserimento sociale degli internati. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale, nella seduta di ieri, che ha accolto la proposta presentata dalla Giunta municipale, modificata con un emendamento del centrodestra. Quest'ultimo ha reso più ampio il ruolo del Consiglio, assegnandogli il compito di eleggere il Garante, invece di affidarlo alla sola competenza del sindaco. Il nuovo ufficio avrà come principale missione la sensibilizzazione, la partecipazione alla vita civile e l'esame di eventuali segnalazioni riguardanti i detenuti.

