NASCAR primo giro in Arizona per la Cup Series Reddick per il poker?
Questo fine settimana si svolge in Arizona il quarto appuntamento della NASCAR Cup Series 2026, con i piloti che affrontano il primo giro in ovale della stagione. Tra loro c’è Reddick, che cerca di conquistare una vittoria importante e puntare a un risultato che potrebbe essere decisivo per la classifica. La gara si svolge su un tracciato tradizionale con molte curve in cui le strategie saranno fondamentali.
Si torna su ovale in Arizona questo fine settimana per il quarto atto della NASCAR Cup Series 2026. Dopo il round in Texas al Circuit of The Americas, i protagonisti affronteranno il catino da 1 miglio che dal 2020 al 2025 ad ospitato anche la decisiva finale dei Playoffs. Gli organizzatori hanno cambiato programma quest’anno riportando il ‘Championship 4’ ad Homestead-Miami (Florida). Due prove restano in ogni caso in programma nel deserto di Avondale, la seconda sarà valida per la Chase prima di Talladega, Martinsville ed appunto Miami. Attenzione alle quattro Toyota Camry di Joe Gibbs Racing (2012, 2019, 2021, 2024, 2025) ed alle quattro Chevrolet Camaro di Hendrick Motorsports (2007, 2008, 2009, 2011, 2023). 🔗 Leggi su Oasport.it
NASCAR, Reddick batte Elliott nell’ultimo giro e trionfa nella Daytona 500Tyler Reddick sopravvive durante l’ultimo giro e vince l’edizione 2026 della Daytona 500.
Leggi anche: NASCAR, Reddick concede il bis ad Atlanta
Una selezione di notizie su Cup Series.
Temi più discussi: NASCAR, Reddick concede il bis ad Atlanta; NASCAR | Cup Series, Austin 2026: terzo successo per Reddick; Tyler Reddick segna una tripletta storica ad Austin; NASCAR, storico tris per Reddick al COTA. Sconfitto van Gisbergen.
NASCAR, COTA: chi batterà Shane van Gisbergen?Archiviate le prime due corse su ovale, la NASCAR Cup Series si sposta in Texas per una nuova edizione dell’EchoPark Grand Prix presso il Circuit of The ... oasport.it
NASCAR, Reddick concede il bis ad AtlantaDue prove e due affermazioni nella NASCAR Cup Series 2026 per Tyler Reddick. L'americano si impone di forza ad Atlanta replicando alla perfezione il ... oasport.it
Per il weekend in cui NASCAR Cup Series e IndyCar corrono sulla stessa pista, Penske decide di fare un ottimo crossover: Logano con la storica livrea Supercars di McLaughlin #NascarIT x.com
NASCAR CUP SERIES - TYLER REDDICK FA TRIPLETTA A AUSTIN La terza gara della NASCAR Cup Series, il DuraMAX Texas Grand Prix si è tenuto al Circuit of the Americas. Ross Chastain si aggiudica il primo stage dopo il pit stop anticipato di Blaney, l facebook