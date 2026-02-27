Mondiali 2026 accordo storico della FIFA | Dazn trasmetterà tutti i match Ecco i dettagli

La FIFA ha annunciato un nuovo accordo con Dazn, che si occuperà della trasmissione di tutti i match dei Mondiali 2026. L'intesa riguarda la diffusione degli incontri della coppa del Mondo, garantendo a Dazn i diritti di trasmissione. L'accordo rappresenta un cambiamento importante per la copertura degli eventi, coinvolgendo la piattaforma di streaming in modo esclusivo.

