A Narni, sabato 18 aprile alle 18, il bar L’Aurora a Narni Scalo ospiterà la presentazione del nuovo libro di Tiziana Ferrario intitolato

Sabato 18 aprile, alle ore 18, il bar L’Aurora a Narni Scalo ospiterà la presentazione del nuovo volume di Tiziana Ferrario intitolato Anna K: Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, si inserisce nel solco del progetto culturale denominato Rigenerarsi, una strategia volta a stimolare il rinnovamento urbano e la condivisione di riflessioni all’interno del tessuto cittadino di Narni Scalo. La conversazione sarà guidata dal giornalista Roberto Vicaretti. Il recupero della memoria storica attraverso il racconto letterario. L’opera proposta dalla professionista milanese mira a celebrare la figura di Anna Kuliscioff, protagonista fondamentale delle tensioni politiche e delle rivendicazioni sociali nell’Italia che seguì l’unificazione nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Narni, la storia di Anna Kuliscioff torna in scena con Tiziana Ferrario

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