Modena incontra la dottora dei poveri con le vite di Anna Kuliscioff istruzione lavoro suffragio universale
Il ciclo di seminari "Indossare la battaglia" è giunto al penultimo incontro. Martedì 14 aprile, si terrà il terzo seminario, aperto a cittadinanza, studentesse e studenti, dedicato ad Anna Kuliscioff.Parteciperanno all'incontro, coordinato da Alessandro Agrì, Marina Cattaneo (Vice Presidente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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