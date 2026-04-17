Narni cinghiali a spasso tra tombe e cappelle del cimitero

Nel centro storico di una città, alcuni cinghiali sono stati avvistati all’interno di un cimitero, attraversando tombe e cappelle. La presenza di questi animali selvatici sta crescendo e si sta verificando anche in aree urbane, dove vengono trovati vicino alle abitazioni o addirittura nei garage. La diffusione di questi esemplari sta attirando l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Cinghiali sempre più invadenti. C'è chi se li trova appena fuori dalla porta di casa, chi all'interno del proprio giardino o addirittura in garage. Altri ancora incontrano questi animali mentre vanno a fare delle passeggiate, in pieno giorno, in zone nemmeno troppo periferiche. Non c'è più.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cinghiali a spasso: coprifuoco in centro Furti e vandalismi al cimitero. Danni a lapidi e cappelleUn amaro risveglio per la comunità di Canossa, colpita da un vile atto di sciacallaggio all’interno del luogo sacro cittadino. Contenuti utili per approfondire Cinghiali a spasso: coprifuoco in centroIl coprifuoco a Fabriano ora lo dettano i cinghiali. L’ultimo avvistamento risale a sabato sera in via Balbo, dove cinque esemplari di taglia imponente sono stati immortalati mentre sfilavano con ... ilrestodelcarlino.it Dalle strisce pedonali alla passeggiata: cinghiali a spasso, ormai a Fabriano praticamente vivono in centroFABRIANO Nuovo avvistamento di cinghiali alle porte del centro. Un residente ha sorpreso un branco di ungulati a piazzale Matteotti. Avevano da poco attraversato il parco della Pisana, dopo aver ... corriereadriatico.it