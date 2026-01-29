Questa mattina, i residenti di Canossa si sono svegliati con una brutta sorpresa. Alcune lapidi e cappelle nel cimitero sono state danneggiate da vandali. Sono entrati nel sito sacro e hanno rotto e saccheggiato ciò che hanno trovato. La comunità è sconvolta e chiede che le forze dell’ordine trovino presto chi ha compiuto questi atti.

Un amaro risveglio per la comunità di Canossa, colpita da un vile atto di sciacallaggio all’interno del luogo sacro cittadino. Nella mattinata di ieri intorno alle ore 10, i militari della Stazione di San Polo d’Enza sono intervenuti presso il cimitero comunale situato in via dei Castelli a seguito della scoperta di furto di metalli preziosi e di danneggiamenti. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti nella struttura in un arco temporale compreso tra la giornata di lunedì e le prime ore di ieri. Agendo indisturbati, i soggetti hanno preso di mira diverse aree del camposanto: è stato infatti asportato il rame installato su sette cappelle gentilizie di proprietà privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti e vandalismi al cimitero. Danni a lapidi e cappelle

Approfondimenti su Canossa Vandalismi

Nella notte, il cimitero di Surbo è stato teatro di atti vandalici e furti che hanno compromesso il rispetto e la dignità dei luoghi di memoria.

Recentemente, nel cimitero di Latina, sono state segnalate alcune furti di borchie di ottone da diverse lapidi.

