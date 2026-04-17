Nardò terremoto in giunta | Mellone lancia Libetta dopo il taglio

A Nardò, la giunta comunale ha subito un cambiamento improvviso dopo le dimissioni di un membro. In meno di ventiquattro ore dalla decisione, il sindaco ha nominato un nuovo assessore al posto di chi si è dimesso. La nomina riguarda una donna, che prende il posto di un altro membro già in carica. La notizia si inserisce in un quadro di rapide variazioni all’interno dell’amministrazione locale.

Il governo di Nardò affronta un repentino riassestamento interno dopo che Giulia Puglia ha deciso di lasciare la giunta comunale, portando il sindaco Pippi Mellone a nominare, in meno di ventiquattr’ore dalla decisione, Mariacristina Libetta come nuova assessora. Il cambio di assetto vede la professionista di 54 anni assumere la gestione delle deleghe legate all’ambiente, alla formazione e all’istruzione pubblica, oltre alla responsabilità dell’Area marina protetta. L’uscita di scena di Giulia Puglia e la rapidità della sostituzione. Le dinamiche politiche all’interno del palazzo di Nardò si sono accelerate bruscamente quando l’ex assessora, storicamente vicina al primo cittadino, ha comunicato attraverso i canali social la propria intenzione di recedere dall’incarico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nardò, terremoto in giunta: Mellone lancia Libetta dopo il taglio Notizie correlate Cambio lampo in giunta, Mellone sceglie Libetta dopo le dimissioni di Giulia PugliaNARDO’ – Avvicendamento lampo nella giunta comunale di Nardò a meno di 24 ore dalla decisione della ormai ex assessora, e fedelissima del sindaco... Terremoto in Comune: azzerata la Giunta, decisione shockPescara - Operazione “Rondò” tra Pescara, Montesilvano e San Severo: Carabinieri in azione con elicotteri,. Contenuti e approfondimenti Cambio lampo in giunta, Mellone sceglie Libetta dopo le dimissioni di Giulia PugliaStamattina il primo cittadino di Nardò ha firmato il nuovo decreto di nomina per ristabilire gli equilibri dell’esecutivo. Alla neo assessora transitano le deleghe all’Ambiente, pubblica istruzione e ... lecceprima.it Nardò, scossone in giunta: si dimette Giulia PugliaUna delle più figure più rappresentative dell'esecutivo di Mellone lascia per un progressivo allontanamento tra la mia vision ... leccesette.it