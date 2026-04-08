Teatro e Natura | all’Orto Botanico di Napoli tornano le Fiabe di Primavera

Il 8 aprile 2026 si apre la trentesima edizione delle “Fiabe all’Orto Botanico”, una rassegna che si svolge nell’Orto Botanico di Napoli. La manifestazione, ormai consolidata, trasforma il giardino scientifico in un teatro all’aperto dedicato a spettacoli per bambini e famiglie. L’evento si svolge nel contesto di una tradizione che coinvolge il pubblico con rappresentazioni ispirate alle fiabe e alla natura, in un ambiente caratterizzato da piante e fiori.

Prende il via mercoledì 8 aprile 2026 la trentesima edizione delle “Fiabe all’Orto Botanico”, la storica rassegna itinerante che trasforma uno dei giardini scientifici più importanti d’Europa in un palcoscenico a cielo aperto. Il nuovo ciclo primaverile, che proseguirà fino al 31 maggio, propone tre titoli tratti dai capolavori della letteratura universale per l’infanzia, adattati e diretti da Giovanna Facciolo per l’Associazione I Teatrini e l’ Università degli Studi di Napoli Federico II. La rassegna, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, in collaborazione con La Scena Sensibile, inaugura il programma con “Il magico pifferaio” (dai Fratelli Grimm), in scena dall’8 al 24 aprile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it All’Orto Botanico tornano le Fiabe: teatro itinerante tra Grimm, Esopo e Pinocchio per famiglie e scuoleUn giardino scientifico che diventa palcoscenico per la trentesima edizione delle Fiabe all’Orto Botanico, rassegna itinerante che ogni primavera... Le fiabe incantevoli prendono vita all’Orto Botanico di Napoli: da Pinocchio al Pifferaio Magico.Le fiabe incantevoli prendono vita all’Orto Botanico di Napoli: da Pinocchio al Pifferaio Magico. Temi più discussi: Teatro e Natura: all’Orto Botanico di Napoli tornano le Fiabe di Primavera; Teatro e Natura: all'Orto Botanico di Napoli tornano le Fiabe di Primavera; Tornano le Fiabe di Primavera all’Orto Botanico: un’esperienza unica tra natura e magia; Giardinaggio per ipovedenti: all’Orto Botanico nasce il primo corso in Italia. Storie di Quartiere: all’Orto Botanico di Torino il primo corso di giardinaggio per ipovedentiUna nuova Storia di Quartiere che questa settimana ci porta all'Orto Botanico di Torino e il suo nuovo corso di giardinaggio per ipovedenti. zipnews.it All’Orto Botanico primo corso in Italia di giardinaggio sensoriale per ipovedentiAll’Orto Botanico di Torino il giardinaggio si impara con le mani, con l’olfatto, con il contatto diretto con le piante. Ed è proprio da qui che nasce il primo corso in Italia di giardinaggio sostenib ... torinoggi.it Spettacoli itineranti immersi nella natura: all'Orto Botanico tornano le Fiabe di Primavera. - facebook.com facebook Oggi sul blog la bella #primavera all'Orto Botanico di #Genova. Buongiorno a tutti voi! x.com