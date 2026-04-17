A Napoli si fa strada l'ipotesi che il club turco decida di non esercitare il diritto di riscatto per il giocatore. La situazione si sta evolvendo, mentre si attende una decisione ufficiale da parte del Galatasaray. La vicenda riguarda la possibile conclusione di un prestito con opzione di acquisto che potrebbe non essere confermata. Al momento, non ci sono altre comunicazioni ufficiali in merito.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Possibile colpo di scena sul futuro di Noa Lang. Secondo quanto riportato dal portale turco Yeni Mesaj, il Galatasaray sarebbe orientato a non esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro per l’esterno olandese di proprietà del Napoli. Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe un cambio di rotta significativo rispetto alle intenzioni iniziali del club turco, che aveva puntato su Lang la scorsa estate accogliendolo con grande entusiasmo. Il classe ’99 era arrivato in prestito oneroso proprio con diritto di riscatto, ma il rendimento non avrebbe convinto pienamente.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, svolta Lang: il Galatasaray verso il no al riscatto

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