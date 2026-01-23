Lang è arrivato a Istanbul per unirsi al Galatasaray, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Tuttavia, emergono dettagli inaspettati: secondo alcune fonti, il Napoli si sarebbe opposto alla sua partenza. La situazione resta da chiarire e rimane di interesse per i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il calciatore si appresta a iniziare questa nuova esperienza in Turchia.

Ormai è partito e ha già raggiunto Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray. Un nuovo inizio, dopo sei mesi azzurri tra più bassi che alti, con un feeling mai del tutto sbocciato con il suo ormai vecchio allenatore Antonio Conte. Eppure proprio Conte, insieme alla la società, volevano trattenere Noa Lang e convocarlo per la trasferta di Torino. “Stava per saltare tutto”, Romano svela un incredibile retroscena. L’olandese ha già messo piede in Turchia, eppure per un momento c’è stata la possibilità che potesse saltare tutto. Infatti, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il Napoli avrebbe voluto che Lang partisse dopo la sfida contro la Juventus di domenica, data appunto la forte emergenza nel reparto offensivo azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lang al Galatasaray, clamoroso retroscena: “Il Napoli si era opposto!”

Il Galatasaray ha chiesto in prestito al Napoli Noa LangIl Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli.

Calciomercato Napoli, si attende l'offerta del Galatasaray per LangSul fronte del calciomercato del Napoli, si attende l’offerta ufficiale del Galatasaray per Noa Lang.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Highlights: Galatasaray 1-0 Liverpool | Reds go down to penalty in Istanbul

Argomenti discussi: Calciomercato live: Lang dice sì al Galatasaray, Mateta-Juve ore calde, Lucca verso la Premier League; Napoli, Lang verso il Galatasaray. In uscita anche Lucca; Calciomercato Napoli, Ndoye e Chiesa le idee per le fasce; Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest.

Retroscena Lang: il Galatasaray accontenta il Napoli, rischiava di perderloSul suo canale Youtube il giornalista Fabrizio Romano non solo ha annunciato il passaggio ormai fatto di Lang al Galatasaray ma ha anche svelato che il Napoli è stato accontentato rispetto ... tuttonapoli.net

Lang-Galatasaray: stipendio molto più alto. Oggi visite mediche e firmaNoa Lang è la prima cessione del Napoli in questo mercato invernale, il club azzurro ha trovato l'accordo il prestito oneroso con il Galatasaray. Il giocatore è già arrivato in Turchia dove nella gior ... msn.com

La cessione di Lang al Galatasaray e quella di Lucca al Nottingham Forest, aprono le porte all’attaccante brasiliano del Verona, Giovane Santana do Nascimiento. Il brasiliano è un mancino classe 2003, con le sue caratteristiche può giocare sia da ala che da facebook

#Lang atterrato a Istanbul: “Il #Galatasaray è un club molto grande” x.com