Napoli il riscatto di Alisson Santos può essere finanziato dalla cessione di Lang al Galatasaray

Il Napoli potrebbe finanziare il riscatto di Alisson Santos cedendo Lang al Galatasaray. La società sta valutando questa operazione per coprire i costi, soprattutto in vista del mercato di gennaio. La cessione del difensore turco potrebbe portare entrate utili e alleggerire le spese, ma tutto dipende dall’esito delle prossime partite di qualificazione in Champions League. La decisione finale si prende in un momento chiave della stagione.

Il Napoli sta iniziando a pensare al il prossimo calciomercato, sarà fondamentale capire se gli azzurri riusciranno a qualificarsi in Champions o meno. Alisson Santos, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, potrebbe rimanere definitivamente a Napoli, finanziandolo con la cessione definitiva di Noa Lang al Galatasaray (anche l’olandese è in Turchia con la stessa formula). Gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Niccolò Ceccarini scrive su Tuttomercatoweb: Le strategie future hanno come obiettivo quello di andare ad investire possibilmente su giovani di prospettiva, insomma under 23.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

