Calciomercato Lazio Romagnoli verso l’addio! Summit con Sarri frattura con la società e futuro sempre più lontano da Roma

La situazione di Alessio Romagnoli alla Lazio si sta evolvendo verso una possibile separazione. Dopo un summit con l’allenatore Sarri, le divergenze con la società sembrano aver aggravato la distanza tra le parti. La vicenda del difensore si avvicina a una conclusione, segnando un punto di svolta nel calciomercato della squadra biancoceleste.

Lazio, Romagnoli verso l’addio. Sarri ai margini della societàRomagnoli si avvia a lasciare la Lazio, dopo aver raggiunto un accordo con l’Al-Sadd di Mancini.

Sarri vede la Lazio sfuggirgli dalle mani: le tensioni con Lotito e il caso RomagnoliIn casa Lazio si percepisce un clima teso, tra tensioni con la dirigenza e il caso Romagnoli.

Lo sfogo di Maurizio #Sarri: “Finora c’è stato un ridimensionamento. MercatoLa società dice che vuole fare una squadra giovane, ma con giocatori di valore. A me dell’anagrafe non interessa, basta che ci sia qualità…”. #Lazio x.com