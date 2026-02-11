Napoli nuovo allenamento congiunto previsto per domani | ecco l’avversario

Domani il Napoli si prepara con un nuovo allenamento congiunto, questa volta contro un’altra squadra, in vista del grande match di domenica contro la Roma. Dopo l’ultimo test con il Giugliano, la squadra di Spalletti si concentra per arrivare al meglio alla sfida. La sessione si svolgerà in un clima di concentrazione, con l’obiettivo di affinare tattiche e ritmo in vista della partita che potrebbe decidere molto in campionato.

Dopo l’ allenamento congiunto col Giugliano del 4 febbraio, in vista di Genoa-Napoli, i partenopei organizzano un nuovo allenamento con un’altra squadra in vista del big match di domenica contro la Roma. Dopo il Giugliano, a Castel Volturno arriva l’Ischia. Napoli, allenamento congiunto con l’Ischia domani 12 febbraio. Oltre i canonici allenamenti quotidiani, Antonio Conte sta optando anche per allenamenti congiunti con altre squadre per provare in partita le opzioni e le idee tattiche. Fatto col Giugliano, in cui tra gli altri si sono distinti Giovane e Allison Santos, domani sarà la stessa cosa, ma con l’Ischia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Questa mattina il Napoli ha annunciato un allenamento congiunto con il Genoa, programmato per mercoledì 4 febbraio.

Questa mattina al Training Center di Castel Volturno il Napoli ha affrontato in amichevole il Giugliano.

