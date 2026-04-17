Dopo una rapina armata avvenuta ieri nella filiale di una banca nel quartiere Vomero a Napoli, le forze dell’ordine sono impegnate in una vasta caccia agli autori dell’episodio. Tre uomini sono entrati nella filiale, tenendo in ostaggio alcuni impiegati, e si sono poi dati alla fuga. La rapina ha attirato l’attenzione della polizia, che sta cercando di rintracciare i sospetti.

Caccia all’uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Vomero a Napoli. I rapinatori, dopo aver scassinato e portato via diverse decine di cassette di sicurezza, si sono dileguati allontanandosi nelle fogne. Venticinque tra dipendenti e clienti sono stati tenuti in ostaggio dai banditi, che avevano il volto coperto da maschere che alcuni hanno ricondotto al volto di attori cinematografici. I clienti della Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, a Napoli, si sono messi in fila da questa mattina —...🔗 Leggi su Laverita.info

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Caccia all'uomo dopo la rapina con ostaggi in banca a Napoli

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